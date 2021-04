Il Veneto presenta il calendario dei vaccini | ' Ecco quando tocca a voi'

Advertising

trentinovolley : ??| APPUNTAMENTI SUL WEB Stasera alle 20.30 la rubrica 'Wi-Fipav' della Fipav Veneto presenta online le Super Final… - GiorgioGozzo : VARISTO EL POETA TRISTO presenta ea so prima poesia : MOROSE. @ Veneto - cceroni : RT @identitagolose: Dal Veneto alla Sicilia: il Tiramisì di Antonio Cicero Lo chef del ristorante Consiglio di Sicilia a Donnalucata (Ragus… - giovann58134961 : La presentazione del libro 'ISLAM SIAMO IN GUERRA' del giornalista - scrittore. Presenta Marco Belviso. Modera il d… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto presenta

veronaoggi.it

... sabato 22 maggio, Cittadella ospiterà il via di una tappa molto dura, che attraverserà il...solo la salita di Monte Rest lungo il percorso, ma il finale è durissimo. Si scala lo ...Per il momento il calendario messo a punto dalla regioneprende quindi in considerazione le forniture di Pfizer, Moderna e Astrazeneca, Mentre Johnson&Johnson verrà utilizzato per compensare ...Presenta solo la salita di Monte Rest lungo il percorso ... Poco dopo la partenza di sale al Cansiglio (attraverso il passo della Crosetta da Vittorio Veneto) per scendere su Belluno e dopo Agordo ...Presenta solo la salita di Monte Rest lungo il percorso ... Poco dopo la partenza di sale al Cansiglio (attraverso il passo della Crosetta da Vittorio Veneto) per scendere su Belluno e dopo Agordo ...