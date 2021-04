Il teologo Mancuso contro la maratona di preghiera voluta da Papa Francesco per chiedere la fine della pandemia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il mese di preghiera, ideato da Papa Francesco per chiedere la fine del Covid, non piace al teologo Vito Mancuso: “Non va bene quando si prega per ottenere in cambio qualcosa, per mercanteggiare”. Dal primo maggio ci sarà un mese di preghiera per invocare la fine del Covid al più presto. L’iniziativa è stata ideata L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Il mese di, ideato daperladel Covid, non piace alVito: “Non va bene quando si prega per ottenere in cambio qualcosa, per mercanteggiare”. Dal primo maggio ci sarà un mese diper invocare ladel Covid al più presto. L’iniziativa è stata ideata L'articolo NewNotizie.it.

