Il Telegraph: “Così Nasser Al-Khelaifi e il PSG si sono presi il potere del calcio europeo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Da tutto lo sconvolgimento seguito alla nascita e caduta della Superlega è uscito vincitore il PSG. Secondo il Telegraph, Nasser Al-Khelaifi “in una settimana in cui tanti dei più grandi club europei e i loro proprietari hanno fatto danni, è tranquillamente emerso come l’uomo più potente del calcio europeo”. Il quotidiano inglese descrive il qatariota “dalla voce dolce” come “profondamente rispettoso delle tradizioni del calcio” e sottolinea la sua alleanza politica con Rummenigge, nell’opposizione alla Superlega. “Al-Khelaifi ha lavorato duramente per diventare una voce influente in Uefa. I cinici suggeriscono che essere nei corridoi dell’organo di governo del calcio europeo aiuta un club che è stato sanzionato per violazioni del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Da tutto lo sconvolgimento seguito alla nascita e caduta della Superlega è uscito vincitore il PSG. Secondo ilAl-“in una settimana in cui tanti dei più grandi club europei e i loro proprietari hanno fatto danni, è tranquillamente emerso come l’uomo più potente del”. Il quotidiano inglese descrive il qatariota “dalla voce dolce” come “profondamente rispettoso delle tradizioni del” e sottolinea la sua alleanza politica con Rummenigge, nell’opposizione alla Superlega. “Al-ha lavorato duramente per diventare una voce influente in Uefa. I cinici suggeriscono che essere nei corridoi dell’organo di governo delaiuta un club che è stato sanzionato per violazioni del ...

