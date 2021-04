Il ritorno di Mariano Amici | il medico negazionista | ' Le mascherine non servono a nulla'

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non è certo nuovo a uscite bislacche, come i tamponi alla frutta e per aver fatto dichiarazioni contro i vaccini, ma stavoltadi Ardea, se la prende con le: "Non danno ...

Advertising

globalistIT : Ci mancava anche lui #mascherine #negazionista #pandemia - Gnomo_Boleto : RT @vaielettrico: @vaielettrico risponde / Alessio sta valutando un lavoro a 100 km da casa: un citycar elettrica basterebbe per fare andat… - vaielettrico : @vaielettrico risponde / Alessio sta valutando un lavoro a 100 km da casa: un citycar elettrica basterebbe per fare… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Mariano

InformazioneOnline.it

Non è certo nuovo a uscite bislacche, come i tamponi alla frutta e per aver fatto dichiarazioni contro i vaccini, ma stavoltaAmici, medico di Ardea, se la prende con le mascherine: "Non danno alcun vantaggio rispetto alla riduzione del virus". Una notizia sconvolgente, che getterebbe nel ridicolo tutti i medici del ...Giunto a Catania, nell'estate del 2014 " quella delin Serie B dopo otto anni filati di ... Quintetto in mediana con Nando Scarpa (in rossazzurro nel 1972 - 73),Marchetti ( 25 presenze ...Non è certo nuovo a uscite bislacche, come i tamponi alla frutta e per aver fatto dichiarazioni contro i vaccini, ma stavolta Mariano Amici, medico di Ardea, se la prende con le mascherine: "Non danno ...Il ritorno alla preghiera e la lettura del Vangelo, quale occasione migliore, il mese di maggio, dedicato alla venerazione Mariana, particolarmente sentita nella nostra città. Da sempre, infatti, ...