Il racconto di un sogno - Ritorno a Twin Peaks: disponibile il nuovo libro sulla serie tv (Di venerdì 23 aprile 2021) Il racconto di un sogno - Ritorno a Twin Peaks è il nuovo saggio della Flâneurs Edizioni, scritto da Ilaria Mainardi, dedicato interamente allo show di David Lynch! Il racconto di un sogno - Ritorno a Twin Peaks è il nuovo saggio della Flâneurs Edizioni, scritto da Ilaria Mainardi, dedicato interamente alla serie tv di David Lynch! Is it the future or is it the past? Con David Lynch non ne siamo mai certi: i bordi si sfumano, le maglie si allargano, lo spaziotempo e ogni sua logica esplodono in un Big Bang di intuizioni e suggestioni. Raccontare tale caos primigenio come se fosse un sogno è l'obiettivo di questa disamina del terzo capitolo dell'iconico ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildi unè ilsaggio della Flâneurs Edizioni, scritto da Ilaria Mainardi, dedicato interamente allo show di David Lynch! Ildi unè ilsaggio della Flâneurs Edizioni, scritto da Ilaria Mainardi, dedicato interamente allatv di David Lynch! Is it the future or is it the past? Con David Lynch non ne siamo mai certi: i bordi si sfumano, le maglie si allargano, lo spaziotempo e ogni sua logica esplodono in un Big Bang di intuizioni e suggestioni. Raccontare tale caos primigenio come se fosse unè l'obiettivo di questa disamina del terzo capitolo dell'iconico ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il racconto di un sogno - Ritorno a Twin Peaks: disponibile il nuovo libro sulla serie tv… - namelessb1tch : RT @Enchanted_24: Ricordiamo Mary T in uno dei suoi momenti iconici: capelli in una acconciatura indefinita, il mascara colato ed il raccon… - rainonmega : RT @Enchanted_24: Ricordiamo Mary T in uno dei suoi momenti iconici: capelli in una acconciatura indefinita, il mascara colato ed il raccon… - RClausura : Condivisione Didattico-Economica-Utopistica di Andrea Bagnoli: 'Fabio Sdogati: Vi racconto un sogno utile per Uscir… - Federic32719920 : RT @Enchanted_24: Ricordiamo Mary T in uno dei suoi momenti iconici: capelli in una acconciatura indefinita, il mascara colato ed il raccon… -