Il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson sembra suggerire un ritorno di fiamma (video) (Di venerdì 23 aprile 2021) Il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson finalmente di nuovo faccia a faccia è ricco di suggestioni legate alla loro storia: pochi frame anticipano quello che sarà Look Up Child, l’episodio del ritorno di Sarah Drew nei panni della dottoressa Kepner (in un contesto però molto lontano dall’ospedale e molto intimo per l’ex coppia. Il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson mostra il primo bussare alla porta della seconda dopo un lungo viaggio, evidentemente in ansia e preoccupato che la sua visita non sembri una reazione compulsiva ma frutto di una scelta ragionata. Le scene inedite del promo promo di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildiconfinalmente di nuovo faccia a faccia è ricco di suggestioni legate alla loro storia: pochi frame anticipano quello che sarà Look Up Child, l’episodio deldi Sarah Drew nei panni della dottoressa Kepner (in un contesto però molto lontano dall’ospedale e molto intimo per l’ex coppia. Ildiconmostra il primo bussare alla porta della seconda dopo un lungo viaggio, evidentemente in ansia e preoccupato che la sua visita non sembri una reazione compulsiva ma frutto di una scelta ragionata. Le scene inedite deldi ...

