Il procuratore Cozzi sull’inchiesta Ponte Morandi: «Lo dovevo ai familiari delle vittime» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi. Ieri si è chiusa l’indagine sul Ponte Morandi: 71 avvisi di garanzia (69 a persone fisiche e due a Autostrade e Spea). «Lo dovevo ai familiari delle vittime, alla città, alla tutela degli interessi pubblici e privati». Il procuratore racconta come si sente. «Mi sento come Kennedy quando diceva di aver fatto tutto il possibile per adempiere al suo dovere. Sia chiaro che non mi paragono a lui ma la sensazione è quella: di più non potevamo fare. Noi magistrati, soprattutto chi ha indagato, la polizia giudiziaria, il personale amministrativo, testa bassa e nessuna sosta per oltre due anni e mezzo». I momenti più difficili dell’inchiesta? Gli viene chiesto. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Corriere della Sera intervista ilcapo di Genova, Francesco. Ieri si è chiusa l’indagine sul: 71 avvisi di garanzia (69 a persone fisiche e due a Autostrade e Spea). «Loai, alla città, alla tutela degli interessi pubblici e privati». Ilracconta come si sente. «Mi sento come Kennedy quando diceva di aver fatto tutto il possibile per adempiere al suo dovere. Sia chiaro che non mi paragono a lui ma la sensazione è quella: di più non potevamo fare. Noi magistrati, soprattutto chi ha indagato, la polizia giudiziaria, il personale amministrativo, testa bassa e nessuna sosta per oltre due anni e mezzo». I momenti più difficili dell’inchiesta? Gli viene chiesto. ...

Advertising

napolista : Il procuratore #Cozzi sull’inchiesta #PonteMorandi: «Lo dovevo ai familiari delle vittime» Al Corriere: «Di più non… - AvvMennillo : Ponte Morandi, il procuratore di Genova: «Ho sfidato i giganti, mi sento come Kennedy» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Ponte Morandi, il procuratore di Genova: «Ho sfidato i giganti, mi sento come Kennedy» - onlyforyoureye2 : RT @Corriere: Ponte Morandi, il procuratore di Genova: «Ho sfidato i giganti, mi sento come Kennedy» - SASam1714 : RT @Corriere: Ponte Morandi, il procuratore di Genova: «Ho sfidato i giganti, mi sento come Kennedy» -

Ultime Notizie dalla rete : procuratore Cozzi Ponte Morandi, il procuratore Cozzi: "Un lavoro gigantesco, ora mi sento come Kennedy" Procuratore, si sente un po' più leggero ora? "Mi sento come Kennedy quando diceva di aver fatto tutto il possibile per adempiere al suo dovere. Sia chiaro che non mi paragono a lui ma la sensazione ...

Ponte Morandi, chiuse le indagini sul crollo ... afferma all'AdnKronos il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi che aggiunge: 'Ora si apre la fase in cui i difensori degli indagati potranno fare valere le loro osservazioni e chiedere di ...

Ponte Morandi, il procuratore Cozzi: «Un lavoro gigantesco, ora mi sento come Kennedy» Corriere della Sera Ponte Morandi, a quattro anni dal collaudo era già un malato grave “certamente entro l’estate” ha confermato stamani il procuratore capo Francesco Cozzi Agli ex vertici di Autostrade, l’ex ad Giovanni CAstellucci, l’ex numero due Paolo Berti e l’ex numero tre Michele ...

Crollo Morandi, Cozzi: “Indagine enorme, fatto il possibile” A coordinare le indagini, coadiuvato dal suo vice Paolo D’Ovidio, è stato il procuratore genovese Francesco Cozzi, che a missione conclusa e alla soglia dei 70 anni che lo obbligheranno a lasciare la ...

, si sente un po' più leggero ora? "Mi sento come Kennedy quando diceva di aver fatto tutto il possibile per adempiere al suo dovere. Sia chiaro che non mi paragono a lui ma la sensazione ...... afferma all'AdnKronos ilcapo di Genova Francescoche aggiunge: 'Ora si apre la fase in cui i difensori degli indagati potranno fare valere le loro osservazioni e chiedere di ...“certamente entro l’estate” ha confermato stamani il procuratore capo Francesco Cozzi Agli ex vertici di Autostrade, l’ex ad Giovanni CAstellucci, l’ex numero due Paolo Berti e l’ex numero tre Michele ...A coordinare le indagini, coadiuvato dal suo vice Paolo D’Ovidio, è stato il procuratore genovese Francesco Cozzi, che a missione conclusa e alla soglia dei 70 anni che lo obbligheranno a lasciare la ...