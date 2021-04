Il primo maggio partiranno 35 milioni di cartelle esattoriali (Di venerdì 23 aprile 2021) E buona festa dei lavoratori. Il governo ha deciso per questa occasione, in un momento così delicato per il nostro Paese, di fare un bel regalo agli italiani: proprio dal prossimo 1 maggio, infatti, ripartiranno notifiche, pagamenti e pignoramenti per chi ha delle cartelle in ballo. Il 30 aprile terminerà il periodo di sospensione deciso per il covid e che copriva sia la riscossione sia la notifica degli atti esecutivi. Ma adesso basta, è tempo di tornare a spremere i cittadini.



