Il prezzo di Bitcoin crolla sotto ai 50.000 dollari. Le scelte di Biden causano il "fuggi fuggi" degli investitori (Di venerdì 23 aprile 2021) Biden avrebbe in mente di raddoppiare l’aliquota dell’ultimo scaglione per le imposte da investimento sopra il milione di dollari di guadagni. Il mercato delle criptovalute ha reagito malissimo. In sette giorni Bitcoin è sceso del 20%, e oggi è sotto i 50.000 dollari.... Leggi su dday (Di venerdì 23 aprile 2021)avrebbe in mente di raddoppiare l’aliquota dell’ultimo scaglione per le imposte da investimento sopra il milione didi guadagni. Il mercato delle criptovalute ha reagito malissimo. In sette giorniè sceso del 20%, e oggi èi 50.000....

