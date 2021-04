"Il pestaggio c'è stato, ma Cucchi lasciato morire dai medici": la difesa del Carabiniere imputato (Di venerdì 23 aprile 2021) Il pestaggio c’è stato, ma non ha causato la morte di Stefano Cucchi. Questa la tesi di Antonella De Benedictis, avvocato difensore di uno degli imputati per la morte del geometra. Alessio Di Bernardo è già stato condannato in primo grado con il collega Raffaele D’Alessandro a 12 anni, per omicidio preterintenzionale. Assolto invece Francesco Tedesco, il Carabiniere che, accusando i due colleghi, aveva segnato la svolta del processo. Per lui però sono stati disposti 2 anni e mezzo di carcere per falso, ma il procuratore generale Roberto Cavallone ha chiesto l’assoluzione da questa imputazione. Le parole dell’avvocato di Di Bernardo sono certamente destinate a far discutere: “Nessuno nega che ci sia stato un pestaggio, ma non è stato così violento. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilc’è, ma non ha causato la morte di Stefano. Questa la tesi di Antonella De Benedictis, avvocato difensore di uno degli imputati per la morte del geometra. Alessio Di Bernardo è giàcondannato in primo grado con il collega Raffaele D’Alessandro a 12 anni, per omicidio preterintenzionale. Assolto invece Francesco Tedesco, ilche, accusando i due colleghi, aveva segnato la svolta del processo. Per lui però sono stati disposti 2 anni e mezzo di carcere per falso, ma il procuratore generale Roberto Cavallone ha chiesto l’assoluzione da questa imputazione. Le parole dell’avvocato di Di Bernardo sono certamente destinate a far discutere: “Nessuno nega che ci siaun, ma non ècosì violento. ...

