Il Parma pensa alla panchina della prossima stagione, dalla Russia: contatti con Marko Nikoli? (Di venerdì 23 aprile 2021) La stagione del Parma è stata ben al di sotto delle aspettative. L’avvio di campionato con Liverani è stato deludente, poi la dirigenza ha deciso per il ribaltone e la panchina è stata affidata nuovamente a D’Aversa. Il miglioramento è stato minimo e la situazione di classifica è drammatica, le possibilità di evitare la retrocessione sono al momento basse. Il Parma ha conquistato appena 20 punti in 32 partite, una media da retrocessione diretta e con ampio margine. Le vittorie conquistate sono state appena tre, 11 i pareggi e 18 le sconfitte. La squadra ha perso tantissimi punti nei minuti finali, in particolar modo le ultime partite hanno fatto emergere tantissimi problemi dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale. Il Parma della prossima ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladelè stata ben al di sotto delle aspettative. L’avvio di campionato con Liverani è stato deludente, poi la dirigenza ha deciso per il ribaltone e laè stata affidata nuovamente a D’Aversa. Il miglioramento è stato minimo e la situazione di classifica è drammatica, le possibilità di evitare la retrocessione sono al momento basse. Ilha conquistato appena 20 punti in 32 partite, una media da retrocessione diretta e con ampio margine. Le vittorie conquistate sono state appena tre, 11 i pareggi e 18 le sconfitte. La squadra ha perso tantissimi punti nei minuti finali, in particolar modo le ultime partite hanno fatto emergere tantissimi problemi dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale. Il...

Advertising

CalcioWeb : Il #Parma si muove per l'allenatore della prossima stagione: contatti con #MarkoNikolic - GPeppe34N : RT @mirkonicolino: #Sconcerti contro le big italiane della #SuperLega: 'Nessuno pensa che il calcio sia perfetto, ma chi l’ha riempito di d… - Alessan15258318 : RT @mirkonicolino: #Sconcerti contro le big italiane della #SuperLega: 'Nessuno pensa che il calcio sia perfetto, ma chi l’ha riempito di d… - Fprime86 : RT @RaimondoDM: ???? In scadenza di contratto col #Parma, #BrunoAlves potrebbe restare in Italia: ci pensa il #Lecce in caso di promozione in… - zambrysss : RT @mirkonicolino: #Sconcerti contro le big italiane della #SuperLega: 'Nessuno pensa che il calcio sia perfetto, ma chi l’ha riempito di d… -