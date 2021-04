Il Paradiso delle signore anticipazioni | Giuseppe rivela il terribile segreto ad Agnese

Leggi su formatonews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa avremmo modo di vedere nella giornata di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera Ililad Angela che non la prende assolutamente beneTutti i giorni al solito orario, ovvero alle 15.55 ci aspetta una nuovissima puntata per quanto riguarda Il. Cerchiamo di capire che cosa potremmo vedere oggi, di davvero molto interessante.ed ilIniziamo dicendo che per la famiglia Amato non è sicuramente un bel momento, perchèha chiesto un prestito a Salvatore per mettere in atto la truffa organizzata da Girolamo. LEGGI ANCHE ...