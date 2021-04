Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 aprile: Salvatore sta vicino a Gabriella, Marta parla con il marito (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore che lunedì 26 aprile aprirà la settimana con una nuova puntata che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni e colpi di scena. Gli occhi nel corso del nuovo appuntamento saranno puntati specialmente su Gabriella, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un’altra delusione, che gli verrà inflitta proprio dal marito Cosimo. Tra Marta e Vittorio, ci sarà un altro confronto. Nel frattempo, Agnese metterà alle strette suo marito, rivelando tutta la verità a suo figlio. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 aprile: Marta e Vittorio si confronteranno Di preciso, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’appuntamento su Rai 1 con la soap opera Ilche lunedì 26aprirà la settimana con una nuova puntata che si preannuncia già da ora ricchissima di emozioni e colpi di scena. Gli occhi nel corso del nuovo appuntamento saranno puntati specialmente su, la quale si ritroverà a dover fare i conti con un’altra delusione, che gli verrà inflitta proprio dalCosimo. Trae Vittorio, ci sarà un altro confronto. Nel frattempo, Agnese metterà alle strette suo, rivelando tutta la verità a suo figlio. Il26e Vittorio si confronteranno Di preciso, ...

Advertising

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni 3-7 maggio: Vittorio vuol lasciare la moglie - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle signore: Umberto ha documenti per distruggere Cosimo, Gabriella in crisi - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: La verità sconvolgente - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 perché Dante aiuta Umberto? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 Marta non vuole tornare con Vittorio? -