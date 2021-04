Il nuovo parere di Ema sul vaccino Vaxzevria di AstraZeneca (Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo parere dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca, basato su dati aggiornati, conferma di continuare a somministrare la seconda dose con gli stessi tempi e modalità in uso finora. Inoltre, il beneficio si conferma superiore al rischio in tutte le fasce d’età, ferma restando la presenza di rarissimi casi di trombosi (foto: Paul McManus via Pixabay)È arrivato un nuovo parere dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sul vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, di cui si è recentemente discusso per il “possibile legame” (anche se ancora non dimostrato) con casi molto rari di trombosi. L’opinione odierna fornisce un aggiornamento, basato sui nuovi dati accumulati e disponibili, sulle tempistiche della seconda dose, il cui momento si ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Ildell’Ema suldi, basato su dati aggiornati, conferma di continuare a somministrare la seconda dose con gli stessi tempi e modalità in uso finora. Inoltre, il beneficio si conferma superiore al rischio in tutte le fasce d’età, ferma restando la presenza di rarissimi casi di trombosi (foto: Paul McManus via Pixabay)È arrivato undell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) suldi, di cui si è recentemente discusso per il “possibile legame” (anche se ancora non dimostrato) con casi molto rari di trombosi. L’opinione odierna fornisce un aggiornamento, basato sui nuovi dati accumulati e disponibili, sulle tempistiche della seconda dose, il cui momento si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa dell'Ema con il nuovo parere dell'Agenzia europea del farmaco sulla seconda dose del… - sole24ore : Coronavirus oggi: AstraZeneca, oggi nuovo parere Ema su seconda dose e fasce d’età - infoitsalute : Il nuovo parere di Ema sul vaccino Vaxzevria di AstraZeneca - zgemylife1 : Can torna a Roma e Özge in questi giorni andrà a Roma per accordarsi con delle offerte che ha ricevuto,sono solo… - LeonardoLambe13 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi: AstraZeneca, oggi nuovo parere Ema su seconda dose e fasce d’età -