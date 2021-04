Advertising

rtl1025 : ?? 'Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare in presenza anche tutti i ragazzi delle superiori. Il Cd… - Adnkronos : #Scuola, per il ministro Bianchi 'la direzione di marcia è la presenza al 100%'. - fisco24_info : Scuola, il ministro: 'Direzione di marcia è presenza al 100%': Bianchi: 'Nei tempi e nei modi che i territori potra… - Radio24_news : RT @24Mattino: ??Sulla #scuola si consuma uno degli scontri tra governo e Regioni ???Ne parliamo con Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzi… - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Il ministro Bianchi: 'La direzione di marcia è scuola al 100%' #patriziobianchi -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Bianchi

Ildell'Istruzione Patriziopunta a riportare tutti gli studenti in presenza nelle aule. 'Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare anche tutti i ragazzi delle superiori - ...Così ildell'Istruzione Patrizioa Radio 24. 'Nel decreto si prevede che laddove vi siano situazioni particolari come i focolai, allora lì ci possano essere le deroghe ma la ...E oggi è intervenuto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: «Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare in presenza anche tutti i ragazzi delle superiori, su questo tutti ...Il Cdm ha ritenuto di prevedere il 70% ma non c’è divergenza sull’idea che si debba andare al 100%”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Radio 24.