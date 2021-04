Il messaggio sul 25 aprile pieno di sfondoni del direttore dell’ufficio scolastico delle Marche: “Data scelta per celebrare la fine della guerra” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il direttore dell’ufficio scolastico regionale delle Marche e la sua idiosincrasia con la storia del Novecento. A distanza di sei mesi, dalla Giornata delle Forze Armate, alla vigilia della Festa della Liberazione, Ugo Filisetti ci ricade di nuovo. Nel consueto messaggio indirizzato a tutti gli studenti delle scuole marchigiane, pubblicato ieri, ha voluto di nuovo ritoccare il senso della storia e degli avvenimenti, suscitando accese reazioni. Un testo in cui, tra l’altro, non compaiono due termini molto importanti e dirimenti: fascismo e partigiani. Alcuni passaggi lasciano effettivamente a bocca aperta, uno in particolare, in cui Filisetti parla di rispettive ragioni e sogni reciproci: “Quell’immane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilregionalee la sua idiosincrasia con la storia del Novecento. A distanza di sei mesi, dalla GiornataForze Armate, alla vigiliaFestaLiberazione, Ugo Filisetti ci ricade di nuovo. Nel consuetoindirizzato a tutti gli studentiscuole marchigiane, pubblicato ieri, ha voluto di nuovo ritoccare il sensostoria e degli avvenimenti, suscitando accese reazioni. Un testo in cui, tra l’altro, non compaiono due termini molto importanti e dirimenti: fascismo e partigiani. Alcuni passaggi lasciano effettivamente a bocca aperta, uno in particolare, in cui Filisetti parla di rispettive ragioni e sogni reciproci: “Quell’immane ...

Advertising

ESA_Italia : La Terra è la nostra astronave e abbiamo il dovere di proteggerla. #EarthDay2021 - Unitevi a noi per diffondere que… - giannileft : RT @fattoquotidiano: Il messaggio sul 25 aprile pieno di sfondoni del direttore dell’ufficio scolastico delle Marche: “Data scelta per cele… - fattoquotidiano : Il messaggio sul 25 aprile pieno di sfondoni del direttore dell’ufficio scolastico delle Marche: “Data scelta per c… - Mariate48641882 : RT @PBerizzi: Dopo la denuncia di @repubblica il Ministero dell'Istruzione @MIsocialTW interviene con una richiesta di chiarimenti sul caso… - MicheleVesch : RT @PBerizzi: Dopo la denuncia di @repubblica il Ministero dell'Istruzione @MIsocialTW interviene con una richiesta di chiarimenti sul caso… -