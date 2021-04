Il lockdown ha aumentato la depressione? Inevitabile (Di venerdì 23 aprile 2021) Due notizie che riguardano il Covid. Alcuni scienziati stranieri hanno insistito che bisogna aprire le finestre per proteggersi dal Covid. Per carità: sempre meglio una broncopolmonite che il Covid. Rimaniamo sull'argomento per dire che, dallo scoppio della pandemia un giovane su tre mostra sintomi di depressione. E' comprensibile in quanto il lockdown ha danneggiato psicologicamente più i giovani che gli adulti e l'improvvisa incertezza sul domani non può che aver creato depressione in chi di domani ne ha ancora molti davanti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Due notizie che riguardano il Covid. Alcuni scienziati stranieri hanno insistito che bisogna aprire le finestre per proteggersi dal Covid. Per carità: sempre meglio una broncopolmonite che il Covid. Rimaniamo sull'argomento per dire che, dallo scoppio della pandemia un giovane su tre mostra sintomi di. E' comprensibile in quanto ilha danneggiato psicologicamente più i giovani che gli adulti e l'improvvisa incertezza sul domani non può che aver creatoin chi di domani ne ha ancora molti davanti.

