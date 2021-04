Il "giorno x" del maltempo: torna la pioggia (Di venerdì 23 aprile 2021) Un anticiclone africano regalerà meteo quasi estivo su gran parte d'Italia nel prossimo fine settimana: valori oltre i 25 gradi al Nord, su Sardegna e centrali tirreniche. Da lunedì, però, nuovo maltempo e calo termico Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Un anticiclone africano regalerà meteo quasi estivo su gran parte d'Italia nel prossimo fine settimana: valori oltre i 25 gradi al Nord, su Sardegna e centrali tirreniche. Da lunedì, però, nuovoe calo termico

borghi_claudio : Leggo cose sbagliate come il fatto che il #coprifuoco sia stato prorogato fino al 31 luglio. No! Il coprifuoco è pr… - alessioviola : Tra poco saranno le ore 21 del giorno 21 dell’anno 21 del secolo 21. #21 - borghi_claudio : Nella TL ci sono a volte posizioni paradossali. C'è qualcuno che scrive 'non dovevate chiedere un'ora in più ma l'a… - sparklesoflux : RT @greyscapshawj: Il promo con April e Sarah che posta su April il giorno del compleanno di April sento i pianeti riallinearsi - gretavarcher : @valentinzharkov anche oggi questo video è la cosa più bella del mondo e voglio scaricarlo su dvd per guardarlo tut… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno del Creval, adesioni già oltre il 67% all'Opa del Crédit Agricole Nell'ultimo giorno dell'Opa, Credit Agricole avrebbe così raggiunto la soglia necessaria per ... La banca francese nel corso della settimana ha eliminato la soglia del 90% di adesioni come vincolo all'...

Uefa, niente sanzioni per i club di Superlega: 'Vedremo in futuro" Il tema non era all'ordine del giorno, ma è ovvio che i massimi dirigenti della confederazione del calcio continentale abbiano affrontato l'argomento. Nella nota ufficiale, la Uefa si limita a ...

Venerdì 23 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Cirio: “Le riaperture penalizzano il Nord, compro i vaccini dal Canton Ticino” Alle 9 del mattino l’umore del presidente del Piemonte Alberto Cirio tende al cupo. L’irritazione per la virata del governo sulle scuole è ancora forte, le perplessità su riaperture che dalle regioni ...

Il Comune paga, ma era una truffa Forse complici le misure di contenimento pandemico che sono ancora in corso, il fenomeno delle truffe, specie quelle on line, è sempre di più all’ordine del giorno. In Maremma, rispetto ad altre provi ...

