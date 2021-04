Il Garante dei dati personali e i dubbi sul riconoscimento facciale (Di venerdì 23 aprile 2021) Con un parere del 25 marzo 2021, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che il sistema di riconoscimento facciale selezionato dal ministero dell’interno per finalità di pubblica sicurezza non sia conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali. Ritiene l’Autorità che il sistema in questione consentirebbe una sorveglianza “a tappeto” e come tale contraria ai principi contenuti nella Carta dei diritti dell’Unione europea; di conseguenza il suo impiego non dovrebbe essere consentito. Questo parere è molto discutibile perché — in continuità, peraltro, con il passato — si basa su una visione ideologica della protezione dei dati personali che viene considerata come un diritto assoluto di fronte al ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Con un parere del 25 marzo 2021, l’Autoritàper la protezione deiha ritenuto che il sistema diselezionato dal ministero dell’interno per finalità di pubblica sicurezza non sia conforme alla normativa sulla protezione dei. Ritiene l’Autorità che il sistema in questione consentirebbe una sorveglianza “a tappeto” e come tale contraria ai principi contenuti nella Carta dei diritti dell’Unione europea; di conseguenza il suo impiego non dovrebbe essere consentito. Questo parere è molto discutibile perché — in continuità, peraltro, con il passato — si basa su una visione ideologica della protezione deiche viene considerata come un diritto assoluto di fronte al ...

