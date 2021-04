Il Foglio trova il testo di Mario Draghi che spiega il Recovery plan italiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Concorrenza, produttività, semplificazioni. Sono queste la parole chiave che emergono dall’introduzione scritta daalle bozze non ancora definitive del Piano di ripresa e resilienza, pubblicato da Il. Il presidente del Consiglio inizia facendo il punto sul 2020, elencando i settori in Italia che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria. «La crisi si è abbattuta su un paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale», si legge nell’articolo. A essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani, oltre all’intero distretto industriale. «Dietro l’incapacità dell’economia italiana di tenere il passo con gli altri paesi avanzati europei e di correggere i suoi squilibri sociali ed ambientali, c’è l’andamento della produttività, molto più lento in Italia che nel resto d’Europa», ...

