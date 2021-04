Il figlio di 7 mesi muore per malnutrizione, la mamma vegana si giustifica: 'Non volevo diventasse troppo grasso' (Di venerdì 23 aprile 2021) Il figlio muore a 7 mesi per malnutrizione e la madre finisce a processo. La donna è accusata di aver causato il decesso del figlio e lei stessa ha ammesso di aver nutrito il bambino con prodotti ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ila 7pere la madre finisce a processo. La donna è accusata di aver causato il decesso dele lei stessa ha ammesso di aver nutrito il bambino con prodotti ...

Advertising

AndreaRomano9 : .@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 me… - riotta : Prima e oltre la politica, @AndreaRomano9 è un amico. Il dramma umano che racconta, da mesi non riuscire a seppelli… - Rinaldi_euro : Tutta la solidarietà e la vicinanza possibile perché al dolore per la perdita di un figlio non vi sono divisioni! i… - Mirandola59 : RT @cocchi2a: 'Dice che sono due mesi che aspetta di seppellirlo. Allora informiamo l’onorevole che da oltre 25 anni i romani aspettano anc… - ilgiornale : 'Ecco perché vorrei in un abbraccio di consolazione tendere le mani all'onorevole #Romano che ha perduto un figlio… -