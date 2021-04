Il dietro le quinte e i bozzetti di Vera Wang Bride per Pronovias (Di venerdì 23 aprile 2021) Matrimonio perfetto tra Vera Wang, la fashion designer nota soprattutto per i suoi incredibili abiti da sposa e Pronovias Group. La stilista americana di origini asiatiche, ha infatti firmato un contratto di collaborazione decennale con Pronovias, leader mondiale nel settore della moda sposa premium. Accessibile e sofisticata, la collezione Vera Wang Bride sarà in vendita a ottobre Vera Wang è davvero una Star tra gli stilisti di abiti da sposa, ha vestito il jet-set da Jennifer Lopez a Chelsea Clinton, da Selena Gomez a Diane Kruger, Alicia Keys, Victoria Beckham, Hailey Bieber e tante altre. Amore per l’artigianalità, la qualità e soprattutto per la moda, sono questi i valori comuni tra Vera Wang e ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021) Matrimonio perfetto tra, la fashion designer nota soprattutto per i suoi incredibili abiti da sposa eGroup. La stilista americana di origini asiatiche, ha infatti firmato un contratto di collaborazione decennale con, leader mondiale nel settore della moda sposa premium. Accessibile e sofisticata, la collezionesarà in vendita a ottobreè davvero una Star tra gli stilisti di abiti da sposa, ha vestito il jet-set da Jennifer Lopez a Chelsea Clinton, da Selena Gomez a Diane Kruger, Alicia Keys, Victoria Beckham, Hailey Bieber e tante altre. Amore per l’artigianalità, la qualità e soprattutto per la moda, sono questi i valori comuni trae ...

