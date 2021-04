Il Ct svedese su Ibra: “Qualche infortunio di troppo, ma sempre in ottima forma. Se tiene lo porto anche ai Mondiali” (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo aver risolto le querelle, tra il CT della Svezia Janne Andersson e Zlatan Ibrahimovic sembra le cose vadano alla grande, tanto che gli effetti del campione nordico sono be visibili sulle ultime prestazioni della Nazionale svedese. Se prima la preoccupazione era la presenza ingombrante di Ibra, che spesso diceva la sua sulle scelte dell’allenatore, ora l’idea che il centravanti del Milan (fresco di rinnovo) non possa rispondere alle convocazioni spaventa non poco il tecnico, che si è così espresso in una intervista a Fotbollskanalen. Sugli infortuni: “Ha avuto Qualche infortunio muscolare. Prima ai glutei, poi all’inguine e non so che altro. Sono un po’ preoccupato. Averlo in squadra è un vantaggio enorme, soprattutto dopo quello che ho visto a marzo, quando abbiamo fatto i primi passi assieme nel ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo aver risolto le querelle, tra il CT della Svezia Janne Andersson e Zlatanhimovic sembra le cose vadano alla grande, tanto che gli effetti del campione nordico sono be visibili sulle ultime prestazioni della Nazionale. Se prima la preoccupazione era la presenza ingombrante di, che spesso diceva la sua sulle scelte dell’allenatore, ora l’idea che il centravanti del Milan (fresco di rinnovo) non possa rispondere alle convocazioni spaventa non poco il tecnico, che si è così espresso in una intervista a Fotbollskanalen. Sugli infortuni: “Ha avutomuscolare. Prima ai glutei, poi all’inguine e non so che altro. Sono un po’ preoccupato. Averlo in squadra è un vantaggio enorme, soprattutto dopo quello che ho visto a marzo, quando abbiamo fatto i primi passi assieme nel ...

