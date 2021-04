Il Covid a 44 anni: “Ho visto la morte in faccia. All’inferno e ritorno” (Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto Vallepiano racconta la sua odissea di 20 giorni al reparto Covid di Sanremo e ringrazia “decine e decine di camici bianchi” Leggi su lastampa (Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto Vallepiano racconta la sua odissea di 20 giorni al repartodi Sanremo e ringrazia “decine e decine di camici bianchi”

