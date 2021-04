Il corrotto Formigoni contro il Fatto Quotidiano: “Alimentato dagli odiatori. Sul vitalizio polemiche solo da loro e dal M5s” (Di venerdì 23 aprile 2021) Al corrotto Roberto Formigoni non basta avere ottenuto di nuovo il vitalizio, nonostante la sua condanna in via definitiva per tangenti. L’ex governatore ha deciso di attaccare e offendere l’unico giornale che ha raccontato nel dettaglio come e perché la commissione Contenziosa del Senato gli ha restituito l’assegno. “Nessun altro esponente di partito si è espresso, riconoscendo la giustezza della commissione contenziosa. E’ stato solo il Movimento Cinquestelle, agitato dal proprio house organ, che è il Fatto Quotidiano, Alimentato dagli odiatori, che poi sono sempre gli stessi”, dice l’ex governatore della Lombardia. Ed è vero: nessuno – dal Pd alla Lega – ha avuto niente da ridire sul Fatto il Senato ha restituito il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) AlRobertonon basta avere ottenuto di nuovo il, nonostante la sua condanna in via definitiva per tangenti. L’ex governatore ha deciso di attaccare e offendere l’unico giornale che ha raccontato nel dettaglio come e perché la commissione Contenziosa del Senato gli ha restituito l’assegno. “Nessun altro esponente di partito si è espresso, riconoscendo la giustezza della commissione contenziosa. E’ statoil Movimento Cinquestelle, agitato dal proprio house organ, che è il, che poi sono sempre gli stessi”, dice l’ex governatore della Lombardia. Ed è vero: nessuno – dal Pd alla Lega – ha avuto niente da ridire sulil Senato ha restituito il ...

