Il coprifuoco fa calare il sipario sulla movida | ' Così sarà un' estate disastrosa'

Advertising

andrea_dna : @AlessioPessott @danikina Infatti dovrebbero chiudere tutte le attività e togliere il coprifuoco. Ma gli economisti… - JordanSoave : domanda logica: ma se mascherine+coprifuoco+vaccini fossero la soluzione, contagi e morti dovrebbero calare,ma così… - Marc852835993 : RT @BufaloEma: @matteosalvinimi Ma qual è il senso del #coprifuoco? La situazione sanitaria è come l'anno scorso, ma quest'anno ci sono i v… - juanne78 : RT @BufaloEma: @matteosalvinimi Ma qual è il senso del #coprifuoco? La situazione sanitaria è come l'anno scorso, ma quest'anno ci sono i v… - Testament73 : RT @BufaloEma: @matteosalvinimi Ma qual è il senso del #coprifuoco? La situazione sanitaria è come l'anno scorso, ma quest'anno ci sono i v… -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco calare

corriereadriatico.it

PESARO - Un punto fermo: da lunedì si torna in zona gialla . Poi un incubo: fino a quando durerà ilalle 22? Un coro unanime di no arriva dagli operatori e dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti: le 22 sono un disastro e in qualche modo persino un pericolo. ......l'astensione della Lega facendoil gelo in sala. Secondo fonti bene informate, in realtà l'unico "punto" che il leader leghista voleva portare a casa era lo spostamento delalle 23 ,...Ancora non c’è l’ufficialità e per questo sono attese nelle prossime ore le decisioni sulla base del monitoraggio all’esame della cabina di Regia che, rileva un lieve calo dell’incidenza ... di ...Lockdown e coprifuoco stanno avendo un impatto devastante sul settore ... Secondo uno studio della Cgia di Mestre l’emergenza Covid ha determinato un calo della raccolta di slot machine e ...