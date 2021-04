Il clima avvicina | Kerry apprezza Putin | Abbastanza razionale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : clima avvicina

askanews

L'inviato speciale degli Stati Uniti per ilJohn Kerry ritiene che il presidente russo Vladimir Putin sia stato "abbastanza razionale" nel suo discorso al vertice virtuale sulorganizzato ...... e lancia l'allarme sulla temperatura media del pianeta che continua a crescere e si... ma sono chiare almeno due novità rilevanti rispetto agli estenuanti negoziati suldegli ultimi 25 ..."Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me". Con ironia Enrico Ruggeri comunica ai suoi followers su Twitter di essere stato ‘bloccato’ da ...(ANSA) - ROMA, 22 APR - La produzione di energia è l'attività umana che - in termini di emissioni di CO2 - ha l'impatto più grande sull'ambiente nei paesi membri dell'Unione europea. E' quanto emerge ...