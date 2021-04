Il ceo Yanai: «Con Uniqlo siamo pronti a espanderci in Italia. Sfidando il fast fashion» (Di venerdì 23 aprile 2021) Parla il fondatore e ceo del colosso giapponese fast Retailing, che prevede di chiudere l'esercizio 2020-21 con ricavi a 17 miliardi (+10%) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 aprile 2021) Parla il fondatore e ceo del colosso giapponeseRetailing, che prevede di chiudere l'esercizio 2020-21 con ricavi a 17 miliardi (+10%)

Advertising

libellula58 : RT @ElioLannutti: Il ceo Yanai: «Con Uniqlo siamo pronti a espanderci in Italia. Sfidando il fast fashion» @sole24ore - Eposmail : RT @ElioLannutti: Il ceo Yanai: «Con Uniqlo siamo pronti a espanderci in Italia. Sfidando il fast fashion» @sole24ore - ElioLannutti : Il ceo Yanai: «Con Uniqlo siamo pronti a espanderci in Italia. Sfidando il fast fashion» @sole24ore - vlntnc : Il ceo Yanai: «Con Uniqlo siamo pronti a espanderci in Italia. Sfidando il fast fashion» - fisco24_info : Il ceo Yanai: «Con Uniqlo siamo pronti a espanderci in Italia. Sfidando il fast fashion»: Parla il fondatore e ceo… -