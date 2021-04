Il Brasile pensa a Neymar per le Olimpiadi. Il Ct: “Situazione complicata, ma è il miglior brasiliano in attività” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto quello che doveva svolgersi nel 2020 è stato rinviato di un anno. E quindi in calendario tornano gli Europei, la Copa America e le Olimpiadi, sempre ammesso che la pandemia di Covid-19 permetta il regolare svolgimento di tutte manifestazioni. Qualcuno potrebbe addirittura rischiare di fare l’accoppiata giocando sia la manifestazione continentale con la squadra A che quella olimpica, che è riservata agli under 23. Anzi, visto il ritardo di un anno, agli under 24. Tra giovani talenti e i tre fuori quota permessi, sono tanti i nomi che circolano: da Mbappè a Neymar. Il brasiliano, Paris Saint-Germain permettendo, potrebbe essere uno dei fuori quota della nazionale olimpica verdeoro. Lo ha spiegato lo stesso CT André Jardine a Globoesporte, sottolineando come sia necessario l’assenso del club, visto che le Olimpiadi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto quello che doveva svolgersi nel 2020 è stato rinviato di un anno. E quindi in calendario tornano gli Europei, la Copa America e le, sempre ammesso che la pandemia di Covid-19 permetta il regolare svolgimento di tutte manifestazioni. Qualcuno potrebbe addirittura rischiare di fare l’accoppiata giocando sia la manifestazione continentale con la squadra A che quella olimpica, che è riservata agli under 23. Anzi, visto il ritardo di un anno, agli under 24. Tra giovani talenti e i tre fuori quota permessi, sono tanti i nomi che circolano: da Mbappè a. Il, Paris Saint-Germain permettendo, potrebbe essere uno dei fuori quota della nazionale olimpica verdeoro. Lo ha spiegato lo stesso CT André Jardine a Globoesporte, sottolineando come sia necessario l’assenso del club, visto che le...

Advertising

Paschel_ : RT @AnotherRand0m: Questo pensa ai soldi nel bel mezzo di una pandemia, devi solo ringraziare Suning se hai potuto svernare prendendo un in… - AnotherRand0m : Questo pensa ai soldi nel bel mezzo di una pandemia, devi solo ringraziare Suning se hai potuto svernare prendendo… - 60_cla : RT @giusepperizzos: Borghi pensa che il fatto che nella bandiera brasiliana ci sia il verde, faccia del Brasile una colonia leghista. - ansiosacheck : @_CamillaGreco Pensa che hanno fatto The Circle Brasile e Francia. Cosa aspettate a fare The Circle in Italia??? Lo… - papel61 : RT @giusepperizzos: Borghi pensa che il fatto che nella bandiera brasiliana ci sia il verde, faccia del Brasile una colonia leghista. -