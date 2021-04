Il "blitz notturno" dei rigoristi: lo schiaffo ai centri commerciali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 15 maggio, oltre alle piscine all'aperto, avrebbero dovuto riaprire anche i centri commerciali nel weekend ma nel decreto definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non c'è nessuna indicazione ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 15 maggio, oltre alle piscine all'aperto, avrebbero dovuto riaprire anche inel weekend ma nel decreto definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non c'è nessuna indicazione ...

Advertising

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - maxxxks : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - MSator : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… - Anto202016 : RT @IlPrimatoN: Nel #DecretoRiaperture pubblicato in Gazzetta ufficiale sparisce la riapertura dei #centricommerciali nei week end dal 15 m… -