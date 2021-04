Icona transgender si candida a governatore California

(Di venerdì 23 aprile 2021) Caitlyn Jenner è un campione olimpico, una star del piccolo schermo con la popolarissima serie 'Keeping up with the Kardashian' e anche attivista per i diritti dei. E ora punta a un nuovo ...

Repubblicana 71enne, Jenner si descrive come una "conservatrice dal punto di vista economico e una progressista sul sociale", come dimostrato dal suo essere icona per i diritti dei transgender.