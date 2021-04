Ibrahimovic rinnova con il Milan: le reazioni social dei tifosi | VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic ha firmato un nuovo contratto con il Milan: scadenza 30 giugno 2022. Ecco come i tifosi hanno accolto la cosa sui social Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 aprile 2021) Zlatanha firmato un nuovo contratto con il: scadenza 30 giugno 2022. Ecco come ihanno accolto la cosa sui

SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic rinnova per un anno - SkySport : #Milan, #Ibrahimovic rinnova fino al 2022: 'Se posso, resto qui per tutta la vita'. VIDEO - PianetaMilan : .@Ibra_official rinnova con il @acmilan: le reazioni #social dei tifosi | #VIDEO - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - SmorfiaDigitale : Milan, Ibrahimovic rinnova: giura amore eterno e scherza sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic rinnova Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan fino a giugno 2022 Il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno rinnovato per un'altra stagione: il 39enne attaccante svedese ha firmato il prolungamento di contratto fino a giugno 2022. In una nota, il club ha ricordato che 'il Milan è la ...

Milan, Ibrahimovi rinnova fino al 2022 Calcio. Nel momento più complicato della stagione, con una qualificazione in Champions League improvvisamente tornata in discussione, il Milan si aggrappa ancora una volta al suo totem Zlatan. Il ...

Ibrahimovic rinnova il contratto con il Milan fino al 2022 Giornale di Sicilia Milan, ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic MILANO - Il Milan ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il club sottolinea: ’’Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, ...

Il Milan riparte da Ibra ma lo deve ritrovare per stare in Champions Il rinnovo del contratto di Ibrahimovic, nell'aria da 2 mesi per almeno 3 ragioni, arriva non casualmente all'indomani della peggiore tra le 6 sconfitte subite dal Milan nel 2021 (su 18 partite). Una ...

