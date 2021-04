Ibrahimovic | ' Milan? Feeling sempre al top'

Advertising

AntoVitiello : ??? #Ibrahimovic ha firmato, uscito ora dalla sede del #Milan - AntoVitiello : L'arrivo di #Ibrahimovic in sede a Casa #Milan per firmare il rinnovo fino al 2022 @Ibra_official @milannewsit - AntoVitiello : #Ibrahimovic insieme a tutta la dirigenza del #Milan per il rinnovo fino al 2022 (Foto AC Milan/LaPresse). - peppobbove : RT @AlfioCaruso2: Faccia di bronzo #Ibrahimovic: <<Il #Milan è casa mia, starei qui tutta la vita>>. Ci credo: a 7 milioni netti l'anno. - AlfioCaruso2 : Faccia di bronzo #Ibrahimovic: <<Il #Milan è casa mia, starei qui tutta la vita>>. Ci credo: a 7 milioni netti l'anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic Milan

Parola di Zlatan, aTv , fresco di rinnovo di rinnovo di contratto per un'altra stagione. " Quando sei un leader e sei un esempio fai le cose e se ti rispettano ti seguono. Non ...Urge il recupero del miglior. Negli scontri diretti è in vantaggio con Roma e Napoli, ... FIORENTINA, UDINESE,, SASSUOLO, Inter, BOLOGNA. Se si parla di squadre e di stagioni ...Anche se qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età ho dimostrato che l'età non importa, è tutto nella testa": sono le parole di Zlatan Ibrahimovic, nella lunga intervista a Milan TV, dopo ...Non bisogna parlare tanto". Così Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in una intervista a Milan Tv, pubblicata sui social della società rossonera. Il fuoriclasse svedese ha rinnovato con il Milan ...