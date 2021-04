Ibrahimovic | il ct della Svezia | «Al Mondiale? Se regge fisicamente…»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Jan Andersson, commissario tecnico, ha parlato di Zlatan: ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante Jan Andersson, ct, ha parlato a Fotbollskanalen di Zlatan. «Sefisicamente ed è motivato… perché no. È un giocatore unico. Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ed è ancora in grado di giocare come sempre. È un percorso che va fatto passo dopo passo. Certo, se dal punto di vista fisico dovesse tenere, così come nelle motivazioni, non avrei problemi a convocarlo. Manca un anno e mezzo però, pensiamo all’Europeo. Poi valuteremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Svezia dal 2016, in vista di un possibile impiego di Zlatan in Qatar nel 2022, un anno dopo l'... l'allenatore svedese ha parlato così del rendimento di, tornato in nazionale a marzo ...Urge il recupero del miglior. Negli scontri diretti è in vantaggio con Roma e Napoli, ... Il vero vantaggiosquadra di Gattuso, rispetto a tutte le altre, è il calendario: da qui alla ...Jan Andersson, ct della Svezia, ha parlato a Fotbollskanalen di Zlatan Ibrahimovic. «Se regge fisicamente ed è motivato… perché no. È un giocatore unico. Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ...Zlatan Ibrahimovic festeggia con questa frase il fresco rinnovo ... ma Pioli mi vuole proteggere e preservarmi in vista della prossima partita. Non so se è un mio problema, ma la mia mentalità di ...