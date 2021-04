Ibra: “Milan in Champions? Se continuiamo a crederci ce la facciamo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan TV dopo il prolungamento del contratto fino al 2022, ecco le sue dichiarazioni alla domanda sul possibile raggiungimento della Champions da parte dei rossoneri: “Bisogna credere in quello che facciamo, se continuiamo a crederci allora ce la facciamo. Non è ancora finito nulla, niente è impossibile, ognuno ha i suoi obiettivi. Il mio obiettivo è vincere, se non vinco c’è delusione. Ma questa è la mia mentalità, ognuno ha la sua. Bisogna crederci, questo è il segreto”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Zlatanhimovic ha parlato aTV dopo il prolungamento del contratto fino al 2022, ecco le sue dichiarazioni alla domanda sul possibile raggiungimento dellada parte dei rossoneri: “Bisogna credere in quello che, seallora ce la. Non è ancora finito nulla, niente è impossibile, ognuno ha i suoi obiettivi. Il mio obiettivo è vincere, se non vinco c’è delusione. Ma questa è la mia mentalità, ognuno ha la sua. Bisogna, questo è il segreto”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PBPcalcio : ??Prima volontà #Milan il riscatto di #Tomori, cercando un piccolo sconto; Poi si cercherà anche un vice #Ibra li d… - AntoVitiello : L'arrivo di #Ibrahimovic in sede a Casa #Milan per firmare il rinnovo fino al 2022 @Ibra_official @milannewsit - PBPcalcio : “Il #Milan è casa mia. Se posso restare per tutta la vita, ci resto..” ?????? @Ibra_official - MuzzopappaRocco : @DarioViPu64 @parens12 @RealPiccinini Amo Ibra ma non avrei rinnovato il suo contratto...quest'anno ha dimostrato d… - AlbaEmilian : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: - Il rumore del #Napoli - 'Niente sanzioni, già li disprezzano' - #Ibra rinnova: è Milan fino… -