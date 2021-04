I volontari di Lonate Pozzolo che in due anni hanno raccolto 52 tonnellate di rifiuti: “Nei boschi le bestie non sporcano, gli uomini sì” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Nei boschi le bestie non sporcano ma gli uomini sì. Si prega di comportarsi come le bestie”. Ecco uno dei mantra della onlus Ripuliamo-LO di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. E l’aforisma li riguarda da vicino: nel paese – immerso nel parco naturale della Valle del Ticino – ci sono “molte aree boschive e buie la sera”, spiega il presidente dell’associazione David Minato. Un terreno ideale per chi getta i rifiuti nella natura. Ma da un anno i 40 membri dell’associazione stanno cercando di risolvere il problema. Come? Raccogliendoli. Tutto comincia a settembre 2019 quando Minato e Luisa Castoldi, oggi vicepresidente, si danno appuntamento per raccogliere la spazzatura. “E con il senno di poi ce n’era bisogno”, conferma il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “Neilenonma glisì. Si prega di comportarsi come le”. Ecco uno dei mantra della onlus Ripuliamo-LO di, in provincia di Varese. E l’aforisma li riguarda da vicino: nel paese – immerso nel parco naturale della Valle del Ticino – ci sono “molte areeve e buie la sera”, spiega il presidente dell’associazione David Minato. Un terreno ideale per chi getta inella natura. Ma da un anno i 40 membri dell’associazione stanno cercando di risolvere il problema. Come? Raccogliendoli. Tutto comincia a settembre 2019 quando Minato e Luisa Castoldi, oggi vicepresidente, si danno appuntamento per raccogliere la spazzatura. “E con il senno di poi ce n’era bisogno”, conferma il ...

