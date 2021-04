I top influencer in Italia a marzo: Dominano i 'Ferragnez'. Ecco la classifica dei primi 15 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il mese di marzo 2021 ha portato grandi novit in cima alla classifica degli influencer sui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Due eventi nel mese di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 aprile 2021) Il mese di2021 ha portato grandi novit in cima alladeglisui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Due eventi nel mese di ...

Advertising

nannynoe1 : RT @framarin: I top influencer dell'#Isola puntata 22/4 @ipertao @Ri_Ghetto @Chiara_Bonati @BITCHYFit @trashbiccis @isabenanti @giacomourti… - Frances83942451 : @notmyname25 @partesipanti ovviamente non è un influencer quindi può tenerlo così però come profilo non perché ora… - Primaonline : TOP 15 INFLUENCER DI MARZO. La nascita di Vittoria e il Festival di Sanremo gli eventi del mese. Ferragni e Fedez n… - AnnaRit32615676 : RT @framarin: I top influencer dell'#Isola puntata 22/4 @ipertao @Ri_Ghetto @Chiara_Bonati @BITCHYFit @trashbiccis @isabenanti @giacomourti… - BarbaCarmela : RT @framarin: I top influencer dell'#Isola puntata 22/4 @ipertao @Ri_Ghetto @Chiara_Bonati @BITCHYFit @trashbiccis @isabenanti @giacomourti… -