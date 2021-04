I tifosi del Liverpool ancora non perdonano il club per la Super Lega. Il comunicato della Sion Kop (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo essere stati fra i più attivi nella lotta contro la Super Lega, con proteste accese a striscioni duri, i tifosi del Liverpool hanno avanzato una particolare richiesta alla loro squadra tramite un comunicato ufficiale. Il Sion Kop 1906, il gruppo più caldo della tifoseria del Liverpool, ha così pubblicato una nota. Questo il testo: “Come tifosi ci siamo appellati agli eventi negli ultimi giorni. A seguito della vostra ignoranza, del non aver consultato nessuno e della vostra incapacità di comprendere, avete ancora una volta portato vergogna e imbarazzo nel nostro club. Nell’ultima decade, sono stati commessi errori monumentali con deciSioni malate ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo essere stati fra i più attivi nella lotta contro la, con proteste accese a striscioni duri, idelhanno avanzato una particolare richiesta alla loro squadra tramite unufficiale. IlKop 1906, il gruppo più caldotifoseria del, ha così pubblicato una nota. Questo il testo: “Comeci siamo appellati agli eventi negli ultimi giorni. A seguitovostra ignoranza, del non aver consultato nessuno evostra incapacità di comprendere, aveteuna volta portato vergogna e imbarazzo nel nostro. Nell’ultima decade, sono stati commessi errori monumentali con decii malate ...

Advertising

RivistaUndici : «È inspiegabile il fatto che i tifosi delle squadre meno ricche stiano festeggiando per il fallimento del progetto… - PietroMazzara : Le società - tutte - che dicono nei loro comunicati che “il calcio è dei tifosi” sono attese alla prova del nove al… - andrearadri : @MarcoBellinazzo @SerieA @juventusfc @Inter @acmilan @ChampionsLeague Assolutamente contro lo spirito sportivo , il… - SonSempreIoEh : tra i tifosi del 'chiudiamo tutto' e i tifosi dell' 'apriamo tutto' in mezzo ci sono milioni di italiani che da un… - JackGemma1 : @EBorriello @jescejuorn @Chiariello_CS Premesso che per me ormai con la spaccatura che esiste tra i tifosi, per il… -