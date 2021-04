I tesori nascosti nell’archivio audiovisivo di Dakar (Di venerdì 23 aprile 2021) Dakar, 2009. Due videoreporter italiani in attesa di un permesso per le riprese scoprono scaffali di bobine polverose. Era l’archivio audiovisivo senegalese e con alcune collaborazioni internazionali l’hanno riportato in vita. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 23 aprile 2021), 2009. Due videoreporter italiani in attesa di un permesso per le riprese scoprono scaffali di bobine polverose. Era l’archiviosenegalese e con alcune collaborazioni internazionali l’hanno riportato in vita. Leggi

Advertising

MirandaFelli : RT @LadyMaryan4: Il cuore umano ha tesori nascosti, custoditi in segreto,siggillati in silenzio; i pensieri,le speranze,i sogni,i piaceri,i… - luludisa1969 : RT @LadyMaryan4: Il cuore umano ha tesori nascosti, custoditi in segreto,siggillati in silenzio; i pensieri,le speranze,i sogni,i piaceri,i… - MareMolto_Mosso : RT @LadyMaryan4: Il cuore umano ha tesori nascosti, custoditi in segreto,siggillati in silenzio; i pensieri,le speranze,i sogni,i piaceri,i… - asudriana : RT @Chandra1Vinod: @AliciaMimundo @AliciaMimundo ????????Piccoli Tesori Nascosti of Roma - Beautiful ?????? - CSciarresi : RT @LadyMaryan4: Il cuore umano ha tesori nascosti, custoditi in segreto,siggillati in silenzio; i pensieri,le speranze,i sogni,i piaceri,i… -