I Soliti Ignoti | gesto inaspettato dell’ignoto “Il biglietto ha spoilerato la risposta” | interviene Amadeus

(Di venerdì 23 aprile 2021) Detective-vip de Iieri 22 aprile è stato Alessandro Tersigni, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. L’indagine dell’attore romano era iniziata bene ma poi è accaduto qualcosa di incredibile. Giunti all’ignoto numero 5, l’ospite ha chiesto gli indizi e la signora Pamela prima ha guardato il palmo della propria mano e poi ha detto: “È un genere che o piace o non piace”. Quando il conduttorele ha chiesto di aprire il passaporto, la signora ha faticato tenendo tra l’altro un misterioso bigliettino tra le mani. “Si era scritta gli indizi come a scuola?“, ha chiesto. “Sul foglietto c’era scritto ‘alleva lumache’, hala“, hanno scritto gli appassionati del programma su Twitter. L’unico a cui avrebbe fatto comodo ...

Ospite a Radio 104 Savona ...di Amadeus su Rai1 vincono la fascia (5.057.000 spettatori con il 19%), ma Striscia la Notizia su Canale 5 non è lontana (4.643.000 spettatori con il 17.4%). Nel preserale L'Eredità ...