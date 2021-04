“I predatori dell’arca perduta”, il primo capitolo della saga di Indiana Jones (Di venerdì 23 aprile 2021) Questa sera, su TV8 alle 21.30, andrà in onda “Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta”. Diretto da Steven Spielberg, il giovane archeologo interpretato da un giovanissimo Harrison Ford ha conquistato pubblico e critica fin dal primo capitolo. Un professore di archeologia, un Führer incontentabile e un potere divino La storia è ambientata nel 1936, e il Professor Jones non perde tempo a mostrare al pubblico la sua natura avventuriera e i suoi metodi di ricerca decisamente poco ortodossi. L’obbiettivo della sua missione è il recupero di una statuetta d’oro, idolo della popolazione indios Hovitos, prima che se ne impossessi il suo rivale: l’archeologo francese Renè Belloq, spregiudicato e disposto a tutto pur ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Questa sera, su TV8 alle 21.30, andrà in onda “e i”. Diretto da Steven Spielberg, il giovane archeologo interpretato da un giovanissimo Harrison Ford ha conquistato pubblico e critica fin dal. Un professore di archeologia, un Führer incontentabile e un potere divino La storia è ambientata nel 1936, e il Professornon perde tempo a mostrare al pubblico la sua natura avventuriera e i suoi metodi di ricerca decisamente poco ortodossi. L’obbiettivosua missione è il recupero di una statuetta d’oro, idolopopolazione indios Hovitos, prima che se ne impossessi il suo rivale: l’archeologo francese Renè Belloq, spregiudicato e disposto a tutto pur ...

