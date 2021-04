I medici di Navalny chiedono che sia ricoverato a Mosca (Di venerdì 23 aprile 2021) I medici curanti di Alexiei Navalny, che ha annunciato oggi l'interruzione dello sciopero della fame dopo 24 giorni, chiedono che l'oppositore russo in carcere sia trasferito in un ospedale civile a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Icuranti di Alexiei, che ha annunciato oggi l'interruzione dello sciopero della fame dopo 24 giorni,che l'oppositore russo in carcere sia trasferito in un ospedale civile a ...

Ultime Notizie dalla rete : medici Navalny I medici di Navalny chiedono che sia ricoverato a Mosca Prova dolori da due mesi, ciò viola tutti gli standard e i principi etici", scrivono i medici di fiducia di Navalny in una lettera pubblicata da Novaya Gazeta sottolineando che le analisi condotte "...

