I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia (Di venerdì 23 aprile 2021) Negli ultimi sette giorni sono stati trovati meno di 100mila nuovi casi e anche i decessi sono calati sensibilmente Leggi su ilpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Negli ultimi sette giorni sono stati trovati meno di 100mila nuovi casi e anche i decessi sono calati sensibilmente

Advertising

francescoseghez : I dati europei diffusi oggi ci ricordano il vero problema del mercato del #lavoro italiano, che non è certo legato… - ESA_Italia : La Terra è la nostra astronave e abbiamo il dovere di proteggerla. #EarthDay2021 - Unitevi a noi per diffondere que… - raffaellapaita : Bisogna immaginare delle deroghe al #coprifuoco alle 22 per chi esce da teatri e cinema per evitare di assestare il… - ELex_it : Data protection e nuove tecnologie ?? Dal 25 giugno al via il modulo specialistico del Master per Responsabile della… - emanuelmme1 : RT @ultimenotizie: La regione #Sardegna resterà di colore rosso. È quanto si apprende alla luce dell'analisi in corso dei dati di Monitorag… -