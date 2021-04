I concerti in streaming che saltano «per volumi di traffico elevato», il caso di Ultimo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ultimo viene il concerto in streaming. Ovviamente, la trasmissione live – ma digitale – di un concerto è un altro effetto della pandemia, che ha impedito assembramenti e – di conseguenza – spettacoli musicali e artistici in generale alla presenza di migliaia di persone. Per questo motivo, il settore dello spettacolo dal vivo sta provando – ma è una tendenza soltanto degli ultimi mesi – a realizzare delle iniziative in streaming, in modo tale da provare a dare una risposta alla crisi collegata alla chiusura degli impianti per concerti e performance di vario genere. Il concerto streaming Ultimo dal Colosseo – considerato un vero e proprio evento da questo punto di vista – è stato il tentativo di inserirsi in questo filone, grazie alla piattaforma LIVEnow che si occupa non soltanto della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 aprile 2021)viene il concerto in. Ovviamente, la trasmissione live – ma digitale – di un concerto è un altro effetto della pandemia, che ha impedito assembramenti e – di conseguenza – spettacoli musicali e artistici in generale alla presenza di migliaia di persone. Per questo motivo, il settore dello spettacolo dal vivo sta provando – ma è una tendenza soltanto degli ultimi mesi – a realizzare delle iniziative in, in modo tale da provare a dare una risposta alla crisi collegata alla chiusura degli impianti pere performance di vario genere. Il concertodal Colosseo – considerato un vero e proprio evento da questo punto di vista – è stato il tentativo di inserirsi in questo filone, grazie alla piattaforma LIVEnow che si occupa non soltanto della ...

