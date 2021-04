I cinque provvedimenti green che riporterebbero l’Italia alla sua dignità di leader

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) di Carlo Schettino Mentre in Europa perdiamo il fascino e il sostegno di quando eravamo “il fronte contro la pandemia” e le nostre practices divenivano best; mentre tutti i Paesi sovranisti e non realmente “europei”, produttori/utilizzatori di combustibili fossili, frenano davanti al piano di finanziamento del Recovery Fund; mentre avviene tutto questo, il Governo italiano potrebbe dare un sonoro ceffone “benevolo” a tutti i Paesi Ue e riacquistare la giustadiapprontando 5diretti nella linea delDeal a cui tutti guardano (per i soldi) ma che non è veramente per tutti. Il cambiamento sistemico richiesto per il nostro Paese è un cambiamento molto problematico poiché coraggioso e dovrà imperniarsi su una struttura produttiva che, nella grande maggioranza del tessuto imprenditoriale, è ...