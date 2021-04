I cambiamenti climatici hanno spostato l’asse terrestre (Di venerdì 23 aprile 2021) (immagine: Adobe Stock)I cambiamenti climatici in atto nel pianeta, e in particolare il riscaldamento globale, hanno molto probabilmente provocato (tra le tante cose) anche un’anomalia nel movimento dei poli, e di conseguenza una modifica nell’inclinazione dell’asse terrestre. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters da un’équipe di scienziati dell’Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research (Igsnrr) alla University of Chinese Academy of Sciences e di altri istituti di ricerca. Gli autori del lavoro, in particolare, identificano nello scioglimento dei ghiacciai la causa principale dello spostamento dell’asse terrestre. È cosa nota che le posizioni dei poli terrestri sono tutt’altro che statiche. I due punti della ... Leggi su wired (Di venerdì 23 aprile 2021) (immagine: Adobe Stock)Iin atto nel pianeta, e in particolare il riscaldamento globale,molto probabilmente provocato (tra le tante cose) anche un’anomalia nel movimento dei poli, e di conseguenza una modifica nell’inclinazione del. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters da un’équipe di scienziati dell’Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research (Igsnrr) alla University of Chinese Academy of Sciences e di altri istituti di ricerca. Gli autori del lavoro, in particolare, identificano nello scioglimento dei ghiacciai la causa principale dello spostamento del. È cosa nota che le posizioni dei poli terrestri sono tutt’altro che statiche. I due punti della ...

