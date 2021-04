I bar riaprono il 26 aprile, ma il governo si è dimenticato di inserirli nel decreto (Di venerdì 23 aprile 2021) Lunedì 26 aprile entra in vigore il nuovo decreto del governo Draghi che prevede il ripristino delle zone gialle, quindi anche le riaperture di alcune attività come i bar e i ristoranti. Secondo quanto emerso fino adesso, tra l’altro, la maggior parte dell’Italia dovrebbe riuscire ad allentare le misure anti contagio, entrando proprio nella fascia di rischio più bassa. Ma quali sono le nuove regole da rispettare? Il testo del dl sembra molto confuso, e soprattutto dimentica di alcuni settori che potranno riaprire le porte ai propri clienti. Per esempio, i bar non sono nemmeno citati. Riaperture 26 aprile, il testo non cita i bar Come sappiamo, in zona gialla i bar e i ristoranti possono tornare a effettuare il servizio al tavolo. Con il nuovo decreto che entrerà in vigore lunedì 26 ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Lunedì 26entra in vigore il nuovodelDraghi che prevede il ripristino delle zone gialle, quindi anche le riaperture di alcune attività come i bar e i ristoranti. Secondo quanto emerso fino adesso, tra l’altro, la maggior parte dell’Italia dovrebbe riuscire ad allentare le misure anti contagio, entrando proprio nella fascia di rischio più bassa. Ma quali sono le nuove regole da rispettare? Il testo del dl sembra molto confuso, e soprattutto dimentica di alcuni settori che potranno riaprire le porte ai propri clienti. Per esempio, i bar non sono nemmeno citati. Riaperture 26, il testo non cita i bar Come sappiamo, in zona gialla i bar e i ristoranti possono tornare a effettuare il servizio al tavolo. Con il nuovoche entrerà in vigore lunedì 26 ...

