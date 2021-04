I 130 migranti annegati Sea Watch accusa | «La Ue ha negato i soccorsi»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 130 migranti

Avvenire

... rispondendo riguardo alle violazioni dei diritti umani ai danni deiin Libia. 'Non dico ... l'ultimo naufragio di una barca conin queste ore. Al Mangoush ha incontrato anche il ministro ......di un gommone dial largo della Libia. Nel diario di bordo pubblicato on line dall'organizzazione umanitaria, Alessandro Porro annota quello che ha visto, 'i nostri 120 morti, o', scrive,...Per rendere l’idea dell’inferno di acqua in cui si sono ritrovati i 120-130 migranti che erano a bordo delle imbarcazioni in difficoltà, Porro racconta: “Non ho difficoltà ad ammetterlo, ho passato ...Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano morti annegati, nel naufragio di un gommone al largo delle coste libiche, secondo quanto riferisce Sos Mediterranee. Secondo quanto riferito ...