Ho detto di essere gay e mio zio mi ha aggredito con una bombola del gas | VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Giacomo è un ragazzo di 28 anni, vive a Levane, un paese in provincia di Arezzo. Due anni fa ha deciso di raccontare alla mamma e alla sua famiglia di essere gay. Ma come è successo a Malika il 28enne da quel momento ha vissuto un incubo fatto di aggressioni e insulti omofobi. Ho detto di essere gay e mio zio mi ha aggredito con una bombola del gas VIDEO Il ragazzo, ai microfoni di Teletruria, ha raccontato la sua storia, partendo dal momento in cui ha fatto coming out in famiglia: “Nel momento in cui l’ho detto c’era solo mia madre, eravamo in cucina. Cercavo di spiegarlo nel modo più tranquillo possibile questo mio essere. Ma si è innervosita talmente tanto che ha chiamato il fratello”. Giacomo racconta che da quel momento per lui è iniziata una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Giacomo è un ragazzo di 28 anni, vive a Levane, un paese in provincia di Arezzo. Due anni fa ha deciso di raccontare alla mamma e alla sua famiglia digay. Ma come è successo a Malika il 28enne da quel momento ha vissuto un incubo fatto di aggressioni e insulti omofobi. Hodigay e mio zio mi hacon unadel gasIl ragazzo, ai microfoni di Teletruria, ha raccontato la sua storia, partendo dal momento in cui ha fatto coming out in famiglia: “Nel momento in cui l’hoc’era solo mia madre, eravamo in cucina. Cercavo di spiegarlo nel modo più tranquillo possibile questo mio. Ma si è innervosita talmente tanto che ha chiamato il fratello”. Giacomo racconta che da quel momento per lui è iniziata una ...

