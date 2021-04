"Hanno il coraggio di dirlo?". Cruciani a valanga contro i deliri-Covid di Draghi, Claudia Fusani travolta: occhio alla faccia | Video (Di venerdì 23 aprile 2021) Nell'Italia dei deliri-Covid, ora si fa strada il "pass" per l'estate. Il certificato che servirà a muoversi tra regioni, per entrare anche in quelle arancioni e rosse. Insomma, altre scartoffie, altra burocrazia, altre carte probabilmente fini a se stesse. E della questione, in attesa che questo pass venga definito e lanciato, se ne parla a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. A bocciare in modo sonoro il pass è Giuseppe Cruciani, che si scatena sotto agli occhi di una perplessa Claudia Fusani, la quale ovviamente si schiera - almeno stando alle smorfie, strepitose - a favore del provvedimento. Eppure, la Fusani non si azzarda ad interrompere Cruciani, il quale bolla il pass come ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Nell'Italia dei, ora si fa strada il "pass" per l'estate. Il certificato che servirà a muoversi tra regioni, per entrare anche in quelle arancioni e rosse. Insomma, altre scartoffie, altra burocrazia, altre carte probabilmente fini a se stesse. E della questione, in attesa che questo pass venga definito e lanciato, se ne parla a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. A bocciare in modo sonoro il pass è Giuseppe, che si scatena sotto agli occhi di una perplessa, la quale ovviamente si schiera - almeno stando alle smorfie, strepitose - a favore del provvedimento. Eppure, lanon si azzarda ad interrompere, il quale bolla il pass come ...

Advertising

nuvolar97330681 : RT @AIessandra__bb: 'I leaders sono tali perché hanno il coraggio di esporsi, non hanno timori delle conseguenze, e hanno a cuore gli itali… - CaleffiLinda : RT @AIessandra__bb: 'I leaders sono tali perché hanno il coraggio di esporsi, non hanno timori delle conseguenze, e hanno a cuore gli itali… - erisa89993043 : RT @distanzaglobale: Questa ragazza prepara un sacco di coreografie, arriva a fine settimana distrutta e piena di lividi Non hanno il cora… - Laura_Simonazzi : È che certe persone quando hanno la fortuna di incontrarsi dovrebbero avere anche il coraggio di tenersi. F. Ferla… - Oznets12 : RT @AIessandra__bb: 'I leaders sono tali perché hanno il coraggio di esporsi, non hanno timori delle conseguenze, e hanno a cuore gli itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno coraggio Un 25 aprile contenuto ma sentito ad Ariano nel Polesine ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - 'Si avvicina il 25 aprile, festa nazionale che ricorda il coraggio, la lotta e il sacrificio di tante donne, uomini, giovani che hanno lottato contro la dittatura e l'occupazione'. Così l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine. 'Siamo anche quest'...

"Vi spiego come torno a vedere. E ho due priorità..." ... i miei mi hanno fatto questo regalo e io faccio in modo di non sprecarlo". Questo è molto bello ... che abbiamo superato con grande coraggio. Quindi anche ora dobbiamo semplicemente ricordarci di ...

Coraggio, ribellione, femminismo: 10 libri scritti da donne che hanno cambiato il mondo Donna Fanpage Scandalo per un ex WWE: "Mi hanno rimandato le mie cose nella busta dell'immondizia" Proprio a quest'ultima, infatti, la WWE avrebbe fatto un brutto scherzetto ... i quali si sono scagliati immediatamente contro la federazione di Stamford, per aver avuto il coraggio di trattare in un ...

"Benvenute" canta il coraggio delle donne E’ la prima volta che le dodici cantanti partecipano tutte insieme a un progetto musicale, e l’hanno fatto a fine di bene ... Le canzoni raccontano "di soprusi, di cadute e rinascite, di coraggio e ...

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - 'Si avvicina il 25 aprile, festa nazionale che ricorda il, la lotta e il sacrificio di tante donne, uomini, giovani chelottato contro la dittatura e l'occupazione'. Così l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine. 'Siamo anche quest'...... i miei mifatto questo regalo e io faccio in modo di non sprecarlo". Questo è molto bello ... che abbiamo superato con grande. Quindi anche ora dobbiamo semplicemente ricordarci di ...Proprio a quest'ultima, infatti, la WWE avrebbe fatto un brutto scherzetto ... i quali si sono scagliati immediatamente contro la federazione di Stamford, per aver avuto il coraggio di trattare in un ...E’ la prima volta che le dodici cantanti partecipano tutte insieme a un progetto musicale, e l’hanno fatto a fine di bene ... Le canzoni raccontano "di soprusi, di cadute e rinascite, di coraggio e ...